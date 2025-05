Ferrara: “La conferma di Palladino non mi stupisce, ecco cosa vorrei invece”

"La Fiorentina sarebbe dovuta ripartire da uno come De Rossi per esempio, con un progetto nuovo. Palladino con i giocatori ci ha saputo fare, a parte Colpani. Kean l'ha voluto lui, e De Gea l'ha suggerito lui, Mandragora è esploso grazie a lui, Dodò è sempre stato utile. La squadra è sempre stata con lui e Commisso prima di mandare via un tecnico ci pensa. La conferma di Palladino non è una sorpresa, ma a me interessa sapere se resta Kean e se rinnova Dodò. Hai perso contro squadre piccole, e la Fiorentina non è una squadra perfetta, ma dalla sua ci sono anche dei grandi risultati. La sfida Zaniolo non è riuscita a Palladino, diciamo che insieme a Colpani sono i due giocatori che non hanno reso secondo le aspettative"