Ferrara: “Kean, un supereroe! Siam passati dal vuoto a tutto. Fagioli? Da 7,5”

Su alcuni giocatori chiave

"Gudmundsson è un po' egoista in campo, ma sono molto felice che ci sia, perché per Kean è un grande supporto. Fagioli? È bello a vedersi quando gioca. Ieri tatticamente la partita era serrata, tutti marcavano tutti, e lui ha marcato molto bene De Roon. Sta crescendo in prestazioni. È un giocatore da 7-7,5. Parisi? Credo che l'arrivo di Gosens lo abbia fatto crescere. Credo che Parisi abbia la testa per "approfittare" della sua presenza e crescere ancora".