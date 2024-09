Ferrara: “Kean è la nostra gioia. Alla difesa serve un leader. Manca il carattere”

Gli allenatori vengono fatti sempre fuori dalle squadre, le società quando devono esonerare un tecnico parlano con i senatori. Perché ci sono più leader: uno ha la fascia al braccio poi ce ne sono altri. Ma questo fa parte del gioco. E' evidente che se Biraghi gioca come terzo ne ha parlato con l'allenatore. Non penso che Biraghi voglia far fuori Palladino per il ruolo, piuttosto può essere una cosa legata ai risultati, ma non dimentichiamoci che è una squadra costruita all'ultimo. A Bergamo la Fiorentina nel secondo tempo non si è vista. Il fatto che non abbia reagito vuol dire che manca ancora il carattere.