Ferrara: “Inter non perfetta, la Fiorentina se la gioca. Ecco che gara sarà”

LA PARTITA

"Quella di domani è una sfida tra una squadra costruita per il vertice e una che ci si è trovata lì, ma non per caso. Mi facevano più paura altre partite, come quelle contro Torino e Genoa, quelle che una squadra come la Fiorentina poteva affrontare con più difficoltà. Temevo gli impegni dopo le soste, invece la Fiorentina ha continuato a viaggiare spedita, Firenze merita questa partita contro una grande squadra, è una sfida che ti gasa, l'Inter non è imbattibile e la Fiorentina può giocarsela. I viola hanno un grande portiere, un grande attaccante, vedremo se ci sarà Gudmundsson, il calcio è tecnica, tattica ed emozione. L'Inter è imperfetta e avrà delle assenze, quest'anno subisce più gol anche se è forte a centrocampo e in attacco. Se va bene siamo tutti felici, in Conference abbiamo vinto con un po' di masochismo, mancava forse qualche motivazione, ci sono dei giocatori che stanno crescendo come Parisi e Sottil. La Fiorentina è una realtà fantastica e speriamo di vedere una bella partita, se i viola terranno bene in difesa con De Gea che regala carisma e tranquillità avranno le loro carte da giocare"