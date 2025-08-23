Ferrara: “Il 3-5-2 è una garanzia. Pioli può cambiare ad ogni partita”

"Le partite a Cagliari non sono mai semplici. Loro hanno venduto quelli forti, hanno sostituito una prima punta di peso, con un giocatore leggero (Esposito). In Slovacchia mi ha fatto sorridere l'atteggiamento della Fiorentina, far vedere subito chi sei e cosa vuoi. Mi auguro di partire bene per proseguire in questa scia positiva. Pioli in una società conta, non può essere trattato come un neofita. In attacco le possibilità ci sono, mentre in difesa e a centrocampo qualcosa manca."