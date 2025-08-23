Benedetto Ferrara al Pentasport di Radio Bruno ha parlato dell'inizio di stagione della Fiorentina:
Ferrara: “Il 3-5-2 è una garanzia. Pioli può cambiare ad ogni partita”
"Le partite a Cagliari non sono mai semplici. Loro hanno venduto quelli forti, hanno sostituito una prima punta di peso, con un giocatore leggero (Esposito). In Slovacchia mi ha fatto sorridere l'atteggiamento della Fiorentina, far vedere subito chi sei e cosa vuoi. Mi auguro di partire bene per proseguire in questa scia positiva. Pioli in una società conta, non può essere trattato come un neofita. In attacco le possibilità ci sono, mentre in difesa e a centrocampo qualcosa manca."
Il 3-5-2: "Io ho sempre pensato che alla fine la Fiorentina avrebbe iniziato con un centrocampo a 3. La Fiorentina è una squadra elastica, con spostamenti in campo. Pioli per me cambierà situazioni tattiche in base ad ogni avversario. Credo che la Fiorentina vista in Ucraina sia quella più equilibrata, quella standard. Per me Dzeko doveva giocare (in pre-campionato), per il carisma e perchè ha una certa struttura fisica."
