Ferrara: “Fiorentina può sorprendere, ma Palladino deve fare un salto in avanti”

Il bilancio - "Un mercato difficile, perché si trattava di rifare una squadra quasi dalle fondamenta. È andata bene in Ungheria, archiviata quella partita non partita che è stata salvata da un grande portiere che è uno dei nuovi acquisti e che ha dimostrato di avere ancora molto da raccontare. Sono stati fatti investimenti interessanti su Colpani e Kean. L'attacco c'è, forse anche troppo con gli esuberi rimasti in rosa. Kean è stata una scelta che aveva una sua logica, un investimento vero su un giocatore nel quale poter credere. Adesso la Fiorentina ha un portiere e un centravanti, dal punto di vista numerico e della qualità può puntare ad entrare in Europa".