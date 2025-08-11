Ferrara: “Fiorentina al 70% ma Pioli vuole rinforzi. Beltran verso l’addio”

Benedetto Ferrara è intervenuto nel corso del Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue parole dopo le apparizioni della Fiorentina in terra inglese:
Queste amichevoli sono servite a Pioli per avere un’idea chiara della rosa. Credo abbia capito che questa Fiorentina debba essere ancora definita. Sohm sarà un elemento importante a centrocampo. Dopo aver risolto la questione Mandragora, vedremo se arriverà un altro colpo.
Ferrara ha parlato della preparazione viola e delle esigenze di mercato:
Fiorentina pronta al 70%? Pioli può dire ciò che vuole, ma sicuramente vuole altri giocatori, in particolare quelli da lui indicati. Ioannidis era nei piani, ma il prezzo ha allontanato la Fiorentina, come successo per Kessié. Beltran? Pioli ha fatto capire che non rientra nei piani.
Il mercato viola—
Il mercato è partito bene: confermati Kean, De Gea, Dodò e valutazione importante per Comuzzo. In Italia molte squadre, tranne il Napoli, faticano a chiudere operazioni e questo può dare alla Fiorentina un’opportunità per puntare alla Champions.
Infine, sulle possibili cessioni e Fagioli:
Non c’è necessità di vendere i big, l’unico in uscita è Beltran. Ma nel finale di mercato può succedere di tutto, anche belle sorprese. Fagioli è un talento, ma deve dimostrare il suo potenziale.
