Ferrara: “Ecco cosa mi piace di Pioli. E Commisso ha capito una cosa decisiva”

Che momento sta vivendo la Fiorentina ai nastri di partenza per la nuova stagione? Il parere di Benedetto Ferrara.

Redazione VN 14 luglio 2025 (modifica il 14 luglio 2025 | 19:08)

Il noto giornalista Benedetto Ferrara ha parlato oggi a Radio Bruno della nuova Fiorentina di Pioli. Ecco la sua opinione.

"Son felice per Pioli, lo stimo. Con Pioli, abbiamo vissuto la perdita del nostro Capitano. Sono cose che non si dimenticano. Quando ho iniziato a fare questo lavoro, tra l'altro, Pioli giocava nella Fiorentina, quindi in un certo senso siamo cresciuti insieme. Al momento, comunque, a Firenze ci troviamo quasi tutti d'accordo sul suo ritorno. De Gea, poi, è stato rinnovato, Gudmundsson è stato riscattato con lo sconto, Kean per ora c'è... direi che è un momento particolarmente armonico".

Sulle qualità del nuovo tecnico viola — "Sono giorni che si parla del calcio di Pioli senza Pioli. A me interessa cominciare a immaginare la sua Fiorentina, che si vedrà dai prossimi allenamenti. La cosa che amo di lui? Che in un mondo "dopato" dai social e dall'arroganza, lui è una persona assolutamente umana, con una capacità elevata di dialogo e di ascolto. Questa empatia è importante. Il contratto di tre anni? Significa che si vuole iniziare un percorso. Le basi ci sono, e la società ha fatto in modo di far crescere la rosa. Adesso c'è da aspettare solo di vedere cosa succede sul mercato e come Pioli vorrà impostare il suo gioco".

Sul momento decisivo per i viola — "La proprietà e Commisso, per quanto so, hanno capito una cosa fondamentale: che avendo un portiere, un attaccante sopra le righe, ed un allenatore così... è adesso il momento. La Fiorentina, quindi, deve provare quest'anno a vedere dove può arrivare veramente. Ci son tante variabili poi, per esempio l'Atalanta con Juric cosa farà? La Lazio, poi, non può fare mercato, e ci sono altre squadre che sono incognite. Credo quindi che la Fiorentina e Commisso abbiano capito la situazione. Avere il Viola Park è bellissimo. Avere il Viola Park e provare a vincere qualcosa ancora di più".