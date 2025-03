Ferrara: “Bisogna rivedere il contratto di Kean. Gli va mostrata ambizione”

"La Fiorentina deve rivedere il contratto di Kean, sia per la clausola che per quello che sta facendo. Leggo di alcune società che si muovono. La Premier ha dei soldi che da noi non ci sono. Bisogna avere l'ambizione di Kean, seguirlo. In ogni caso vanno date delle garanzie al ragazzo, approfittando della sua presenza. Se il Newcastle cede Isak è normale che possano cercare Kean. Io credo che Moise sia riconoscente verso la Fiorentina, sa cosa vuol dire essere ai margini. Lui sicuramente vorrà capire le ambizioni della società"