Feltri: “La multa un eccesso, ma perchè usare certi termini? Palladino mi piace”

"L'Atalanta è la squadra della mia città. La Fiorentina è la squadra che nell'anno dello Scudetto mi esaltava, e mi è rimasta nel cuore. La Fiorentina di oggi mi piace, e quando gioca spero sempre che vinca. Lasciamo stare lo Scudetto per l'Atalanta, non posso non stimarla. In particolare Gasperini, così come la presidenza Percassi. A me Palladino non dispiace affatto, ha lavorato bene. Tutto sommato la Fiorentina in classifica è messa bene. Dopo 9 anni mi dispiacerebbe veder andar via Gasperini. Kean è forte, lo apprezzo, ma mi tengo Retegui.