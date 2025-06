Fazzini, parla il suo scopritore: “Da sempre tifoso viola. Il fisico mai un problema”

Ex osservatore per l'Empoli e scopritore di Jacopo Fazzini, Paolo Carrara ha parlato del nuovo acquisto della Fiorentina a Radio Bruno: "Era saltato all'occhio anche al Milan, visto che la società (il Capezzano n.d.r.), era affiliata ai rossoneri, ma ha scelto gli azzurri. E' sempre stato un ragazzo serio e umile sia con i compagni che con gli avversari, in più saltava all'occhio una qualità, che faceva sempre la scelta giusta nell'ultimo passaggio. Faceva la differenza anche quando andava con i ragazzi più grandi nonostante non avesse un gran fisico. Ho avuto la fortuna anche di conoscere i genitori, gente per bene che lo hanno cresciuto con valori.