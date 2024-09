Fattori: “Questa squadra è da 3-5-2. Beltran deve giocare come attaccante”

"Di pressioni ce ne possono essere tante. Il mercato è finito, e adesso bisogna cambiare passo. La rosa non è male, il mercato è stato buono. Beltran è venuto qui come attaccante, e lo ha fatto 3 volte. Lo voglio giudicare nel suo ruolo, in questo momento non è nè carne nè pesce. Non è un centravanti, ma fallo giocare lì. Non può esprimere le sue qualità da trequartista, è stato pagato 25 milioni per fare la prima punta. Lui dovrebbe giocare in un attacco a 2 con Kean per esempio. Questa squadra è da 3-5-, anche per il numero di centrocampisti in rosa. Colpani lo vedo tirato, il salto con il Monza è diverso"