F. Lucchesi: “Leoni più di Comuzzo? Moda. Ecco i tempi del mercato viola”

Le parole di Fabrizio Lucchesi a Radio Bruno

Redazione VN 14 agosto 2025 (modifica il 14 agosto 2025 | 18:42)

Ospite di Pentasport su Radio Bruno, Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo oggi al Guidonia ed ex Fiorentina nel 2003, ha analizzato il mercato viola e le strategie della società gigliata.

"La Fiorentina sta lavorando bene. È l’ennesima rivoluzione. Si sono mossi bene, con anticipo e operazioni mirate. Adesso il mercato stagna, ma è la fase in cui le squadre si guardano. Quando si muove un giocatore, poi se ne muovono altre tre o quattro. Tutto si sbloccherà a partire dalla prossima settimana."

Sulla possibile cessione di Lucas Beltran, Lucchesi ha sottolineato:"La Fiorentina deve aspettare e trovare la sistemazione giusta per il ragazzo qualora si trovassero le condizioni per cederlo. Anche se volessi acquistare, dall’altra parte serve una società che voglia cedere. Fa parte delle regole non scritte di questo mondo."

Capitolo vice-Kean e mercato in entrata:"La Fiorentina può permettersi di fare operazioni ambiziose come Piccoli e Ioannidis perché ad oggi è coperta. Qualcosa arriva sempre quando si lavora così."

Sulle strategie generali:"La Fiorentina si è comportata da grande: prima gli acquisti, poi le cessioni. Così prendi subito i giocatori che vuoi. Il mercato delle piccole dipende molto da chi si cede e a quanto. Operazioni alla Piccoli si faranno, eventualmente, negli ultimi 3-4 giorni."

Infine, una riflessione sulle valutazioni di mercato:"Perché Leoni costa più di Comuzzo? Non c’è un listino prezzi. Le valutazioni sono soggettive, seppur Comuzzo (2005) abbia più presenze in A di Leoni (2006). Le operazioni alla Leoni sono a volte frenetiche, è un po’ la nuova moda del voler affrettare e chiudere subito per giovani talenti a prezzi molto elevati. La Fiorentina, con Comuzzo, è stata brava a trattenerlo e a farlo giocare."