F. Galli: “Pioli un valore aggiunto. La Fiorentina può ambire al quarto posto”

Filippo Galli, ex giocatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Radio Serie A sul campionato che inizierà tra pochi giorni:
Il Napoli parte davanti a tutti, si è rinforzato, sa come si vince. Il Presidente De Laurentiis è riuscito a riportare la squadra a un livello altissimo in maniera sostenibile. Sicuramente l’Inter e anche il Milan: ho fiducia in Tare, Allegri e nel lavoro che stanno iniziando. I rossoneri senza coppe potranno essere una delle possibili contendenti al titolo. Poi sono curioso di vedere la Juve di Tudor e la Roma di Gasp che potrebbe essere molto interessante, senza dimenticare l’Atalanta di Juric. Un gradino più in basso metto il Bologna: ho grande grande stima di Sartori e del suo lavoro, potrebbe essere una sorpresa, magari non per il titolo, ma credo che i rossoblù possano ambire ai primi quattro posti insieme alla Fiorentina di Pioli, che torna dopo la parentesi in Arabia, conosce l’ambiente e sarà un valore aggiunto, e la Lazio di Sarri che è un allenatore con idee di calcio ben precise basate su fraseggio e possesso che a me piace molto.
