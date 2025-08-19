Viola News
F. Galli: “Pioli un valore aggiunto. La Fiorentina può ambire al quarto posto”

Pioli
Filippo Galli sul campionato che avrà inizio tra pochi giorni
Redazione VN

Filippo Galli, ex giocatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Radio Serie A sul campionato che inizierà tra pochi giorni:

Il Napoli parte davanti a tutti, si è rinforzato, sa come si vince. Il Presidente De Laurentiis è riuscito a riportare la squadra a un livello altissimo in maniera sostenibile. Sicuramente l’Inter e anche il Milan: ho fiducia in Tare, Allegri e nel lavoro che stanno iniziando. I rossoneri senza coppe potranno essere una delle possibili contendenti al titolo. Poi sono curioso di vedere la Juve di Tudor e la Roma di Gasp che potrebbe essere molto interessante, senza dimenticare l’Atalanta di Juric.  Un gradino più in basso metto il Bologna: ho grande grande stima di Sartori e del suo lavoro, potrebbe essere una sorpresa, magari non per il titolo, ma credo che i rossoblù possano ambire ai primi quattro posti insieme alla Fiorentina di Pioli, che torna dopo la parentesi in Arabia, conosce l’ambiente e sarà un valore aggiunto, e la Lazio di Sarri che è un allenatore con idee di calcio ben precise basate su fraseggio e possesso che a me piace molto.

