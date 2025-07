F.Galli: “Comuzzo, la Fiorentina se lo tenga stretto. Pioli un plus per lui”

Pioli ? "Avere un allenatore come lui che ha esperienza da difensore centrale, è un valore aggiunto per Comuzzo . per Firenze e la Fiorentina mi auguro che ci siano le condizioni perché si tengano i giocatori più forti".

Giovani ? "Alla Fiorentina immagino ci sia un coordinamento tra tutte le squadre, a cominciare dalla Primavera. Un pensiero che accomuna tutte le squadre con la speranza che qualche giocatori arrivi in prima squadra. Un equilibrio tra i giovani che arrivano in Serie A dal settore giovanile, nel nome della sostenibilità sempre invocata. A parte qualche società la mentalità di appoggiarsi sul settore giovanile fa fatica ad imporsi, la Fiorentina in questo ha dalla sua un centro sportivo unico. Per tanti giocatori

Il talento? "In Italia c'è, ma va tirato fuori e fatto esprimere. Non è una mancanza di talento, ci deve essere una predisposizione maggiore del movimento verso i giovani, va accelerata la predisposizione dei giovani nell'apprendere calcio. La tecnica va inserita nel gioco, è legata alla scelta in campo e a tante altre cose. In Serie A Facciamo ancora fatica a far esordire i giovani presto, a 16/17 anni. Non per venderli e fare plusvalenze, ma per dare valore alla propria rosa".