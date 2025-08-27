Damiano Coccia, in arte Er Faina, noto influencer tra Instagram e Twitch e amico di Simone Inzaghi, è intervenuto nel corso de "Il Pentasport", per parlare della notizia da lui lanciata di Comuzzo all'Al-Hilal:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Er Faina: “Comuzzo-Arabia, non è finita. La Fiorentina ha accettato l’offerta”
news viola
Er Faina: “Comuzzo-Arabia, non è finita. La Fiorentina ha accettato l’offerta”
L'opinione del noto influencer e amico di Simone Inzaghi sulla trattativa, non ancora del tutto tramontata, per Comuzzo in Arabia
Inzaghi voleva Comuzzo da tanto tempo, poi la cosa era un po' scemata perché il proprietario del fondo arabo non era convinta. Adesso la situazione era cambiata, presentando un'offerta da quasi 40 milioni di euro. È prevista una chiamata tra Inzaghi e Comuzzo per provare a convincere il ragazzo, ma alla fine credo che il classe 2005 rimarrà alla Fiorentina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA