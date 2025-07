Differenziato per Mandragora e altri due. Le ultime dall’Inghilterra

Il terzo giorno di preparazione della Fiorentina in terra inglese scorre via senza intoppi. Nel cuore delle Midlands, a Burton Upon Trent , la squadra guidata da mister Stefano Pioli è arrivata intorno alle 10 del mattino (ora locale) per affrontare una sessione di allenamento a porte aperte, mentre il pomeriggio sarà lasciato libero per i calciatori.

L’allenamento si è concentrato soprattutto su esercitazioni con il pallone, tra sorrisi, leggerezza e complicità tra i giocatori, a testimonianza del buon clima che si respira nel gruppo. Assenti dal lavoro in gruppo Rolando Mandragora, che prosegue con il suo programma individuale, e gli attaccanti Lucas Beltran ed Edin Dzeko, impegnati in un lavoro mirato in piscina, come da programma. Buone notizie invece per Albert Gudmundsson, regolarmente in campo con i compagni già dal pomeriggio di ieri. A renderlo noto è Radio Bruno.