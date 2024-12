Di Vaio nel pre: “Italiano, identità forte. L’ho visto carico come sempre”

Nel prepartita di Bologna-Fiorentina, ai microfoni di Dazn ha parlato il direttore sportivo Marco Di Vaio per i rossoblu: "Turnover in Champions? Era giusto dare spazio a chi ha giocato meno, per un allenatore è bello vedere che sono tutti allineati e che può contare su tante risorse per vincere le partite durante il campionato. E' stata una bella risposta da parte del gruppo, adesso ci aspetta un'altra partita complicata e speriamo di fare una buona gara.

Inizio difficile? Possiamo capire il malumore della gente, devo dire però che dopo un inizio di campionato un po' difficoltoso con un allenatore nuovo abbiamo preso la giusta via con un'identità molto forte, che non era scontato. Abbiamo una seconda parte di campionato per continuare a crescere. Saltato il confronto Italiano-Palladino? Volevo mandare un grande abbraccio a Raffaele da parte di tutto il club, il mister ha vissuto una settimana importante prima contro Motta e adesso contro la sua ex squadra, è abituato, temprato e concentrato e l'ho visto carico come tutti i giorni".