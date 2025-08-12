Di Gennaro sicuro: “Con Pioli la Fiorentina può inserirsi nella corsa Champions”

L'ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato a TMW Radio della Fiorentina. Le sue parole:
Si respira un’aria positiva, l’arrivo di Pioli ha garantito continuità e la volontà di alzare l’asticella. Sono arrivati giocatori tecnici, ci sono i presupposti per fare una grande stagione. Pioli è stato chiaro, vuole alzare un trofeo e andare in Champions, questi sono gli obiettivi che vuole anche Commisso. Ci sono tutte le prerogative per far bene anche tatticamente con questo 3-4-1-2 o 3-4-2-1 in base alla posizione di Dzeko con Gudmundsson che dovrà stare più vicino possibile all’attaccante. L’arrivo di Pioli però è un messaggio importante, lascia l’Arabia dopo aver vinto al Milan e aver creato presupposti importanti per la valorizzazione del progetto. Sono arrivati poi giocatori forti e italiani, le permanenze di De Gea, Dodò e Kean sono messaggi importanti
Tante squadre hanno il freno a mano tirato, la Fiorentina si può inserire in questo campionato. Sarà importante anche il lavoro degli allenatori, dovranno essere ancor più importanti per lo sviluppo delle squadre. Il Milan è cambiato molto, la Juve è un punto interrogativo e deve fare degli acquisti, così come la Roma. La Lazio non può fare mercato, per questo i vari Sarri, Gasperini, Tudor, Allegri e Pioli saranno decisivi, per Juric a Bergamo non sarà facile dopo i nove anni di Gasperini.
