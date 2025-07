De Santis: “Dodò? Le percentuali viola sono in rialzo. Per Kean occhio agli inglesi”

"Superare la data del 15 luglio era fondamentale per Moise Kean, ma il suo mercato non finisce qui. Il 15 di agosto terminerà il calciomercato in Inghilterra e allora avremo la sicurezza di una sua permanenza. E' possibile che una squadra inglese, che magari si troverà senza una punta di valore, vada sul bomber italiano negli ultimi giorni di mercato. Andrebbero anche oltre il valore della clausola, lasciando in mano al giocatore e alla Fiorentina la decisione finale."