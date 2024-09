De Ponti: “Franchi? L’accordo tra ACF e Funaro potrebbe arrivare. Ecco come”

"L'incontro tra Funaro e Commisso è stato puramente conoscitivo per azzerare le passate polemiche e vedere se si può arrivare a un risultato che lasci tutti soddisfatti. La prima certezza è che il Padovani non è una pista percorribile, la seconda è che si deve capire cosa succederà nei prossimi mesi. L'ipotesi logica è che se la Fiorentina vuole giocare al Franchi nelle prossime stagioni, questo comporta un dilatarsi dei tempi dei lavori. La Sindaca può essere favorevole a ciò, ma in questo caso è ipotizzabile che chieda alla Fiorentina di mettere risorse nel restyling dello stadio, magari dandogli una concessione lunga sull'utilizzo dell'impianto. Dirlo adesso, comunque, è complicato, ma può essere un'idea. Se c'è la possibilità che Commisso faccia uno stadio nuovo? Non credo che adesso ne abbia la voglia, contando poi il fatto che trovare un terreno adesso non è facile".