Damiani: “Nico non è un campione, la Fiorentina ha ceduto bene”

Sono certo che Pradè e la società sapranno reinvestire i soldi incassati per la cessione per Nico. I tempi sono stretti, am faranno i colpi giusti. Prezzo di Nico? La Fiorentina sia stata brava ad imporre le sue sue condizioni nell’operazione con i bianconeri: è stato ceduto ad una cifra ottima, Gonzalez è un buon giocatore ma non un campione. Ha le qualità per fare bene a Torino, ma non è che la Fiorentina senza di lui debba precludersi di lottare per certi traguardi.