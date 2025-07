Damiani: “Dodò via? Non mi strapperei i capelli. Pradè ora farà bene”

"Dodò non è determinante per la Fiorentina, non si capisce neanche che ruolo abbia di preciso. Pradè non è si fa mettere i piedi in testa"

9 luglio 2025

Oscar Damiani, ex calciatore e noto agente di mercato, ha concesso un'intervista al "Pentasport" di Radio Bruno:

Quanto sposta l'incertezza su Kean? "Mi auguro rimanga alla Fiorentina. La clausola difficilmente c'è chi la pagherà, con una trattativa privata. Non è facile trovare un'alternativa a lui e sarebbe un fatto importante per i viola tenerlo in rosa".

Dzeko? "Non è più giovane, ma di un'intelligenza calcistica straordinaria. Può essere un'alternativa oppure giocare con Kean, saprà farsi valere quando sarà messo nelle condizioni di giocare".

Mercato? "La Fiorentina ha una grande proprietà che è appassionata e ha ambizione. Con gli acquisti già fatti e i giocatori rimasti punta ad entrare nelle Coppe, sarà il campo però a decidere, come sempre".

Dodò? "Non mi strapperei i capelli se dovesse andare via, non è determinante per la Fiorentina che ne può fare a meno, non si capisce neanche che ruolo abbia di preciso, spesso vaga per il campo. Zortea è un buon giocatore".

Pioli? "Lo stimo molto come persona. E come allenatore parla la sua carriera, saprà fare bene anche questa volta a Firenze".

Pradè? "Ha una carattere forte, lo conosco bene. Non è uno che si fa mettere i piedi in testa, mi pare sia stato messo nelle condizioni di prendere decisioni e sono sicuro che farà bene".