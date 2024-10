Dal VP: Kean al 100%, i nazionali tornano prima. Cosa succede a Pongracic?

Moise Kean è recuperato al 100% dopo il problema alla schiena, che lo ha tenuto lontano da Coverciano e dagli ultimi allenamenti con il gruppo. La situazione di Pongracic è poco chiara. Il croato salta la Lazio per un affaticamento alla coscia sinistra, oramai un mese fa. Non ha però sempre lavorato a parte. Prima di TNS e Milan ha lavorato col gruppo. A quanto pare, Palladino ha dato la data della sfida contro il Milan come deadline definitiva per riaverlo al 100% a disposizione. O domani viene reintegrato in gruppo a tutti gli effetti, o il primordiale infortunio è più grave di quanto previsto. In giornata, Bove, Martinelli, Comuzzo e Gosens son tornati in gruppo. I nazionali dovevano tornare nella giornata di domani, ma hanno anticipato il loro rientro per dare priorità agli obiettivi della Fiorentina. Difesa a 3 o a 4? La squadra prima di ogni partita prova continuamente (indipendentemente dai giocatori a disposizione) entrambi i moduli. E' considerato fondamentale l'aspetto dell'imprevedibilità da parte di mister Palladino anche a partita in corso. Il focus del Pentasport di Radio Bruno