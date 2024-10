Dal VP: giovedì gruppo al completo. Kean lavora a parte, il punto su Pongracic

Radio Bruno ha dato aggiornamenti sulla Fiorentina di Palladino a seguito dell'allenamento odierno al Viola Park dei gigliati. La Fiorentina, infatti, si è allenata stamani e non questo pomeriggio. Per quanto riguarda i nazionali domani dovrebbe tornare Gosensn, mentre successivamente gli azzurrini: Comuzzo, Bove e Martinelli. Da giovedì Palladino avrà il gruppo completo. Per quanto riguarda Kean la Fiorentina vuole valutarlo, ed il giocatore continuerà ad allenarsi a parte per quanto riguarda la prima parte degli allenamenti. Questa settimana, quindi, farà pochi allenamenti in gruppo e verrà comunque convocato per Lecce. Kayode invece è recuperato, mentre Pongracic deve recuperare dall'affaticamento ai flessori della coscia sinistra. Doveva rientrare contro il Milan, ma successivamente ha riscontrato altri problemi ed ora sta facendo spesso allenamenti personalizzati. Nel caso non dovesse essere convocato a Lecce, comunque, si dovranno ulteriormente approfondire le sue condizioni.