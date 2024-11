Dal Viola Park: “Forfait di Cataldi con il Verona. In dubbio anche Adli”

Ecco il punto con gli ultimi aggiornamenti direttamente dal Viola Park. Secondo quanto riporta Radio Bruno, stamani c'è stata la rifinitura della Fiorentina in vista della sfida con il Verona. Gudmundsson ovviamente ancora out, e con lui anche Cataldi, che sarà out con il Verona e tornerà dopo la sosta. Tanti cambi per Palladino dalla Conference, che ritroverà una formazione simile a quella vista a Torino. Non al meglio neanche Adli, che verrà convocato, ma la sua presenza da titolare è in dubbio. Favoriti in mediana Bove e Mandragora, con Richardson in panchina. Per il resto del gruppo tutto ok, compreso Pongracic.