Dal Viola Park: le condizioni di Cataldi, novità Moreno

Facciamo il punto dal Viola Park con il nostro inviato Giovanni Zecchi. L'allenamento a porte aperte di ieri ha visto Valentini per la prima volta in maglia viola. Subito un grande legame con Edoardo Bove, i due hanno parlato e fatto due scambi con il pallone. Ma bisogna capire le condizioni fisiche del difensore dato lo stop di quasi un anno. Kayode non ha problemi fisici ma non ha partecipato alla partitella a fine allenamento. Palladino ha provato Moreno a destra che sembrerebbe un'opzione adeguata se non ci saranno alternative dal mercato. La richiesta di avere un difensore come Marì dipende anche da questo. Cataldi probabilmente sarà titolare, non ci dovrebbero essere problemi. Parisi invece è in ballottaggio con Gosens che non sta benissimo fisicamente.