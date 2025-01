Arrivano le ultime dal Viola Park . Come raccontato da Radio Bruno, la squadra oggi ha avuto un giorno di riposo dagli allenamenti. Giorno di riposo che non si è preso Palladino , voglioso di rimediare alla situazione tutt'altro che felice della sua Fiorentina.

Il tecnico campano non sembra intenzionato a cambiare modulo, anzi vorrebbe rimanere con la difesa a quattro che tanto bene ha fatto negli ultimi mesi. La difesa a 3 sarà una scelta presa in considerazione solo in base all'avversario. La squadra tornerà domani al centro sportivo per preparare la sfida di lunedì a Monza.