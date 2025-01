Da Roma: “Lazio ritrovata verso la Fiorentina. Castrovilli? Scommessa persa”

VERSO LAZIO-FIORENTINA

"Lazio-Fiorentina è una gara importante che impone di essere ambiziosi, ma Baroni non fa calcoli e in Europa schiera la squadra migliore. Aver ritrovato la vittoria è stato un inizio dopo un periodo di appannamento. All'andata abbiamo visto la grande partita di Gudmundsson che è stata sicuramente la sua gara migliore fin qui da quando gioca con la Fiorentina. Castrovilli? Ci aspettavamo qualcosa in più, è stata una scommessa persa, è un calciatore che già a inizio anno è stato depennato dalla lista europea. Ci sono delle valutazioni sul fatto di poterlo mandare in prestito per liberare uno slot, ma saranno i suoi ultimi sei mesi a Roma"