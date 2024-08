Da Monza: “Nesta ha cambiato l’identità, non c’è solo il fattore Djuric”

Terminato il mercato domani si torna in campo per Fiorentina-Monza , in programma al "Franchi" per la 3° giornata di Serie A . Per parlare della partita e in particolar modo dei brianzoli ai microfoni del "Pentasport" è intervenuto Matteo Brega che segue il Monza per La Gazzetta dello Sport:

Nuovo Monza? "È cambiato tanto nello spirito e nell'identità di gioco con il nuovo allenatore. Nesta vuole giocare in modo diverso, ma senza stravolgere tutto e subito. Ci sono stati dei cambiamenti con gli inserimenti comunque graduali di alcune pedine. Il primo è Sensi, da svincolato. Poi c'è curiosità sull'inglese Forson che è arrivato dal Manchester United. Ha 20 anni e deve avere maggiore personalità e sfrontatezza, per farsi dare la palla. Nesta ci ha lavorato in questo senso in ritiro. E ieri sera l'ultimo acquisto con Bianco, in prestito. Con Palladino la squadra gradiva il possesso palla, Nesta sta chiedendo di verticalizzare un po' di più e velocizzare i tempi per andare in porta. È una squadra che non subisce goal, uno solo in tre partite. Dall'altra parte però non ne ha ancora fatti sin qui in campionato".