Da Milano: “Palladino valore aggiunto, Viola in salute. Inter tema Zaniolo”

Comuzzo? "Un giocatore veramente eccezionale, quando una squadra italiana riesce a tenersi i propri giocatori più forti è sempre una buona notizia. Più si riesce a ritardare il momento in cui questi giocatori salutano, meglio è per i club italiani. Ha doti fisiche e tecniche importantissime, dimostra più dei suoi anni in campo. Tenersi le promesse e prendere giocatori nel miglior momento della carriera è quello che deve dare una società in salute. E la Fiorentina lo ha fatto".