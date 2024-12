Careggi: il gesto dell’Empoli per Bove. Cosa si sa sul prossimo bollettino medico

"Nella giornata di oggi, secondo quanto trapela, non sono, al momento, previsti altri bollettini medici. Sono rimandati alla giornata di domani, o al giorno nel quale saranno fatti al giocatore ulteriore aggiornamenti. Oggi è giorno di partita; dunque Bove seguirà naturalmente la squadra. Ricordiamo come lui abbia sempre ripetuto a tutti, in modo esplicito, di giocare, escludendo, dunque, qualsiasi opzione di rinvio della gara. Sotto l'aspetto medico, Bove resta in terapia intensiva, accompagnato sempre dalla famiglia e dai suoi affetti più cari. Sottolineiamo il gesto di D'Aversa e Grassi (capitano dell'Empoli) che nella serata di ieri sono passati da qui per fare un saluto al giocare e per sincerarsi delle sue condizioni. In generale, è stato importante il gesto della società Empoli. Infatti, il presidente Corsi si è, sin dal primo momento, dimostrato aperto a qualsiasi evenienza".