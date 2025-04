Da Cagliari: “Sold-out… a metà, cosa filtra sul divieto per i tifosi viola”

Il Cagliari arriva a questa sfida con un bagaglio pieno di alti e bassi. Eppure, paradossalmente, questa squadra – per qualità e nomi – è più forte di quella dell’anno scorso. Il dato curioso, però, è che ha un punto in meno rispetto a dodici mesi fa. La differenza? Sta nella classifica: oggi i rossoblù hanno sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione, mentre nella passata stagione il margine era di appena quattro. Non sarà, insomma, una passeggiata per la Fiorentina. Sarà interessante capire quali saranno le motivazioni in campo. Il Cagliari, che la salvezza non l’ha ancora in tasca, ha un bisogno concreto di fare punti. E anche la Viola, reduce da un doppio confronto complicato contro il Celje, è chiamata a dare qualcosa in più per non perdere il treno delle ambizioni europee. Da seguire con attenzione anche le scelte di Palladino: quante rotazioni farà dopo l’impegno europeo? E soprattutto, quale atteggiamento vorrà vedere dai suoi? Una delle sfide più interessanti sarà certamente quella tra Kean e Yerry Mina. Qui, a Cagliari, Mina è diventato un simbolo. Lo ha voluto fortemente Ranieri, e già durante l’estate scorsa il club era sulle sue tracce. Oggi, il centrale colombiano non solo ha confermato le aspettative, ma ha persino alzato l’asticella del suo rendimento. E contro un attaccante in fiducia come Kean, sarà un duello tutto da gustare. Intanto, fuori dal campo, arriva l’ennesima stretta per i tifosi viola. Per i residenti nel comune di Firenze, sarà impossibile assistere alla partita alla Unipol Domus. Potranno farlo solo i possessori della InViola Card domiciliati al di fuori del capoluogo. Una scelta che fa discutere, soprattutto per la scarsa chiarezza della comunicazione. Non è la prima volta, e da questa posizione – quella dei tifosi – si finisce per sentirsi solo spettatori passivi. Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni: sarà solo-out lunedì contro la Viola