Ignazio Caddeo, giornalista di calciocasteddu.it, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla sfida di domenica:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Da Cagliari: “Piccoli cessione necessaria. Fate attenzione a Folorunsho”
news viola
Da Cagliari: “Piccoli cessione necessaria. Fate attenzione a Folorunsho”
L'opinione di Ignazio Caddeo, giornalista di calciocasteddu.it, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulla partita di domenica e su Piccoli
Giulini ha valutato l'offerta per Piccoli, avendolo pagato la metà, è una plusvalenza necessaria per club come il Cagliari. La preparazione dei rossoblù è andata molto bene, si sono visti i movimenti e il lavoro di Pisacane. Sicuramente serviranno degli acquisti nuovi, come ha ribadito il tecnico oggi in conferenza stampa. Mina non può giocare tutte le partite e Luperto sta rientrando ora da un infortunio. Folorunsho? A Firenze non ha rispettato le aspettative. È qui a Cagliari per giocare e per dimostrare che non sia un calciatore finito. Ha personalità e sa giocare a calcio. Vuole riconquistare la Nazionale
La probabile formazione del Cagliari—
Secondo me sarà un 4-5-1, con Caprile in porta, difesa a quattro con Zappa, Mina, Luperto, Idrissi. Centrocampo a cinque con Adopo e Folorunsho sulle fasce, Prati, Deiola, Luvumbo al centro ed Esposito unica punta davanti
© RIPRODUZIONE RISERVATA