Il giornalista Ignazio Caddeo, di Calciocasteddu, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del momento in casa Cagliari, prima avversaria in Serie A della Fiorentina. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Da Cagliari: “Due giocatori a parte. Pisacane promettente, due moduli possibili”
news viola
Da Cagliari: “Due giocatori a parte. Pisacane promettente, due moduli possibili”
Le parole del giornalista Ignazio Caddeo sulla situazione in casa Cagliari in vista dell'inizio di stagione e di campionato
Per il Cagliari la stagione calcistica inizierà prima, perché sabato avrà i 32esimi di Coppa Italia. Il progetto Pisacane è partito con degli alti e bassi. Questa sarà una settimana di scarico per loro, vedremo cosa sarà di questa squadra. Sebastiano Esposito ha già lavorato con il gruppo, mentre hanno fatto lavoro differenziato Pavoletti e Luperto per alcuni problemi fisici. All'80% la squadra è fatta, anche se io penso che qualcosa in più manchi ancora. Con Pisacane sono saliti in prima squadra diversi giovani della Primavera, ma, come sappiamo, una cosa è la Primavera e un'altra la Serie A. Puntare su di lui è stato un rischio, perché è un esordiente, ma in città si respira un'aria molto positiva. Mi piace molto come fa giocare la squadra: possono giocare sia con il 3-4-3 che con il 3-5-2. Zortea? Non ha detto che vuole andare via dal Cagliari, ma che vorrebbe giocare in una squadra che fa le coppe europee. Non c'è solo la Fiorentina su di lui, ma anche la Roma. Ranieri è un amico, ma vedremo cosa succederà. I giallorossi, in questo senso, potrebbe avere una via preferenziale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA