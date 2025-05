D. Rossi: “Big via? Mica hanno firmato per Palladino. Sarri vuole Firenze”

Adesso il rischio è che molti giocatori legati a Palladino decidano di non restare... "I giocatori hanno firmato per la Fiorentina, non per Palladino... per me questo è un problema secondario. Il problema vero è un altro: devi trovare un tecnico all'altezza che sia in grado di prendere in mano la squadra per ripartire al meglio la prossima stagione. Sarri sarebbe l'ideale. Vuole venire a Firenze, è tifoso della Fiorentina...".