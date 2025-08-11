Criscitiello si lancia in previsioni: “Fiorentina eterna e solita incompiuta”

Viola News
Il direttore di Sportitalia sentenzia a suo modo sulla Fiorentina preconizzando un campionato da incompiuta
Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, in un suo editoriale ha parlato anche delle ambizioni della Fiorentina. In vista del nuovo campionato di Serie A. Il suo giudizio è netto, e come sempre destinato a far parlare di sé. Così scrive:

[...]Poi sarà campionato. Il Milan deve provare a vincerlo. Inter e Juve non infallibili. Il Napoli è la più forte, ma la trappola europea potrebbe far perdere punti in campionato a Conte. Le romane non sono pronte per il titolo. L'Atalanta rischia di perdere posizioni e la Fiorentina sarà la solita e eterna incompiuta. Come sempre ci divertiremo con la lotta salvezza.

