Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, in un suo editoriale ha parlato anche delle ambizioni della Fiorentina. In vista del nuovo campionato di Serie A. Il suo giudizio è netto, e come sempre destinato a far parlare di sé. Così scrive:
Criscitiello si lancia in previsioni: "Fiorentina eterna e solita incompiuta"
Criscitiello si lancia in previsioni: “Fiorentina eterna e solita incompiuta”
Il direttore di Sportitalia sentenzia a suo modo sulla Fiorentina preconizzando un campionato da incompiuta
[...]Poi sarà campionato. Il Milan deve provare a vincerlo. Inter e Juve non infallibili. Il Napoli è la più forte, ma la trappola europea potrebbe far perdere punti in campionato a Conte. Le romane non sono pronte per il titolo. L'Atalanta rischia di perdere posizioni e la Fiorentina sarà la solita e eterna incompiuta. Come sempre ci divertiremo con la lotta salvezza.
