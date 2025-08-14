L'allenatore di calcio, Serse Cosmi, intervistato da Radio Tv Lega Serie A, ha parlato del prossimo campionato, ormai vicinissimo alla partenza. Queste le sue parole:
Cosmi: "Il Como nessuna sorpresa. La Fiorentina può alzare il livello"
Le parole dell'allenatore, Serse Cosmi, sul prossimo campionato di Serie A: dalla possibile vincitrice, fino alla sorpresa
Il Napoli è la squadra da battere, da campione in carica. L’Inter lo stesso, già lo scorso anno avrebbe potuto dare la zampata decisiva e vincere il secondo Scudetto consecutivo ma per vari motivi non ci è riuscita. Anche Milan e Juve si sono avvicinati notevolmente e poi ultimamente c’è sempre qualche sorpresa. Bisognerà capire le potenzialità dell’Atalanta e delle due romane che hanno giocato due gironi di ritorno completamente diversi e ripartono con due nuovi allenatori. È tornato anche Pioli e poi c’è sempre il Bologna di Vincenzo Italiano. Sorpresa del campionato? Tutti dicono il Como, ma se la indicano tutti come sorpresa all’inizio evidentemente non è così tanto una sorpresa. Non vedo una squadra che possa essere, ad esempio, il Bologna di due anni fa. Vedo bene la Fiorentina che lo scorso anno ha parzialmente deluso, ma in questa stagione può decisamente alzare il livello.
