Il campionato di Serie A 2025/2026 è partito ieri ed adesso è il momento dei pronostici riguardo ai valori delle squadre partecipanti. Anche Serse Cosmi dice la sua, con particolare riferimento all'alta classifica che sarà, come nuovo opinionista di Sportmediaset: "Sarà un campionato aperto, guidato dalle solite sette/otto società che si giocheranno la zona Champions. Dal Napoli alla Fiorentina, tutto può succedere".
Cosmi: “Campionato aperto, tutti in corsa per la Champions. Pure la Fiorentina”
Il tecnico umbro include anche i viola nella corsa ai posti più prestigiosi della classifica
