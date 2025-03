Condò: “Kean-Fagioli? La grande rivincita. Il V.Park il lascito di Commisso”

Sulla Fiorentina: "Incredibile che la gara contro la Juventus sia stata senza storia. Una grande Fiorentina ed una Juve terribile. Il Viola Park comincia già a portare i suoi frutti, dovrebbe essere una struttura che permette alla viola di vincere 5 dei prossimi 10 Viareggio. Sei all'avanguardia europea, con quelle possibilità hai fatto il più grande lascito dell'era Commisso. Il Viola Park potrà produrre giocatori sia per giocare in maglia viola, sia anche per rivenderli. Fagioli e Kean? La grande rivincita"