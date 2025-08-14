Comuzzo, lo scopritore: “Difensore alla vecchia maniera. Non lo venderei mai”

Parla Vittorio Fioretti, lo scopritore di Pietro Comuzzo ai tempi del Pordenone

Redazione VN 14 agosto 2025 (modifica il 14 agosto 2025 | 19:46)

Ospite di Pentasport su Radio Bruno, Vittorio Fioretti, scopritore di Pietro Comuzzo e in passato dirigente che ha avuto anche Stefano Pioli come giocatore, ha espresso il suo punto di vista sul giovane difensore viola e sul tecnico gigliato.

"Comuzzo? Ho visto molta sicurezza e molta stima da parte di Palladino. Lo ha sempre fatto giocare. Il ragazzo non è ancora al 100% del suo potenziale. Lui, come ho sempre detto, è un giocatore molto importante per la Fiorentina."

Fioretti ha poi ricordato il suo rapporto con Pioli:"Pioli è una persona eccezionale. L'ho avuto come giocatore e si è sempre comportato bene. A Firenze conosce bene l’ambiente e ha l’esperienza giusta per tirare fuori il meglio di Pietro."

Sul ruolo in campo:"Comuzzo braccetto? È un difensore alla vecchia maniera. Può giocare ovunque. Quando era nel settore giovanile del Pordenone giocava sempre a destra. È un marcatore."

Fioretti non ha dubbi sul futuro del ragazzo:"La Fiorentina fa bene a tenersi Comuzzo. Può giocare 15 anni in viola. Io non lo venderei mai: hai un giocatore tuo, giovane, italiano, potenzialmente speciale. Quando vogliamo valorizzare questi ragazzi? Nei settori giovanili abbiamo ragazzi forti, ma non gli diamo l'opportunità di giocare. La mia speranza è di vedere Pietro alla corte di Gattuso."