Comotto: “Fiorentina sulla strada giusta per fare il salto. Pioli una garanzia”

"La Fiorentina fin qui ha fatto operazioni interessanti con giovani italiani e un Dzeko dalla grande esperienza. Mi sembra si stia muovendo bene. Pioli poi è una garanzia, è un ritorno inaspettato, Firenze ritroverà un allenatore cresciuto sotto il profilo dell'esperienza. Questo nuovo corso mi sta piacendo. Per convincere Pioli significa che è stato proposto un piano importante, poi Commisso è uno che spende e non si tira indietro anche a livello di monte ingaggi. È una piazza che deve riuscire finalmente a fare il salto e andare oltre il piazzamento in Conference League, riuscendo a piazzarsi tra le prime quattro. Ci sono tanti modi di farlo, la Fiorentina mi sembra abbia imboccato la strada delle idee e della spesa economica, la strada è giusta".