Colomba: “Viola in ripresa, Palladino preparato: Conference ora possibile”

Franco Colomba , ex allenatore di Palladino a Parma, al Pentasport di Radio Bruno, parla così in vista anche della sfida proprio tra la Fiorentina (di Palladino) e il (suo) Parma:

La Fiorentina ha attraversato un momento difficile, ma ora ha ritrovato il giusto ritmo e si sta proponendo per traguardi importanti. Anche la Conference League è alla sua portata. A questo punto della stagione, avere tutte queste possibilità non è affatto scontato. La differenza di rendimento? È un problema che riguarda molte squadre. Il calcio si basa sugli spazi da attaccare, e farlo con metà campo da attaccare è tutta un'altra cosa rispetto a farlo quando la squadra è arroccata dietro. Palladino sta dimostrando di essere un ragazzo preparato, intelligente e capace di adattarsi a situazioni diverse, e questo è un valore enorme per un esordiente. Per quanto riguarda il cambio continuo di moduli, molti allenatori nel passato erano abituati a mutare schemi spesso. Negli ultimi venti anni, si è parlato molto (forse troppo) di moduli e schieramenti. La posizione in campo conta relativamente: ciò che fa davvero la differenza sono i giocatori, gli interpreti e le loro caratteristiche. Sul Parma? Quando sei con l'acqua alla gola, devi tirare fuori il meglio di te.