"La Juventus non ha nessunissima identità"

L'ex difensore ha poi rincarato la dose: “I rapporti con la società e soprattutto con l'allenatore non funzionano per niente, lo dimostra il fatto di aver fatto entrare nella storia squadre come PSV ed Empoli. Non esiste qualcosa che funzioni nello spogliatoio. E non c'è nessunissima identità di gioco”.