Clara Mondonico: “Domani la partita di mio padre. Kean? Ecco perché tenerlo”

Sul modello Atalanta e sulla Fiorentina

"L'Atalanta non è più la Dea che allenava mio padre. È un altro mondo. Sono andata a vederla contro l'Inter, e non mi aspettavo che perdesse. La Fiorentina, comunque, non deve affrontarla a viso aperto, sennò rischia di essere presa in contropiede dalla qualità degli orobici. I viola, comunque, stanno facendo molto bene, non me lo aspettavo. Domani dovranno dare il 100% però per fare risultato. Atalanta come obiettivo della Fiorentina? Sì, deve essere un modello per i viola, per il Torino, e per tutte quelle squadra che vogliono ambire ad arrivare a quei livelli. Coreografia contro la Juventus? Abbiamo preso la multa, ma quanto era bella! (scherza n.d.r)".