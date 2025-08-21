Gabriele Cioffi, allenatore di Piccoli al Verona, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Queste le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Cioffi: “Piccoli un co-titolare. Coppia con Kean? Hanno caratteristiche simili”
news viola
Cioffi: “Piccoli un co-titolare. Coppia con Kean? Hanno caratteristiche simili”
Gabriele Cioffi, ex allenatore di Piccoli, ha parlato a Radio Bruno dell'attaccante
Per la Fiorentina è l'ennesimo acquisto azzeccato. L'ambizione credo sia competere per vincere nelle tre competizioni in cui è impegnata. Credo che Piccoli sia un co-titolare. E' un ragazzo pulito, ha valori, cultura del lavoro. Va messo nelle condizioni di esprimersi e di giocare. Coppia con Kean? Per caratteristiche sono molto simili, due prime punte discrete a legare il gioco. Non la vedo una convivenza facile. Ma l'importante è la relazione che si crea tra di loro, basta non si pestino i piedi. Obiettivo? La Fiorentina può conseguire la Champions League, c'è grande logica, criterio. I tentennamenti delle altre squadre giocano a favore.
Conference League—
Conoscendo come lavora, Pioli ha spostato il focus dalla Conference. Ha dato degli obiettivi alti alla squadra e di conseguenza, quelle che erano partite insidiose come quella di stasera, non lo sarà più.
© RIPRODUZIONE RISERVATA