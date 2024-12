Cinquini si ricrede: “Ho sbagliato il giudizio su Kean. Ha fatto enormi progressi”

Su Italiano e gli obiettivi viola

Per conto mio è stato uno dei segreti degli ultimi tre anni della Fiorentina, perché ha portato i viola in tre finali. Disputare tre finali non è semplice. Italiano si sta confermando anche a Bologna. Scudetto? La Fiorentina deve tenere i piedi per terra, anche perché prima o poi arriveranno i momenti difficili, direi che ci sono squadre super attrezzate per il titolo. Io direi che l'Europa League sarebbe già importante.