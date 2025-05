Cinquini: “Pradè? Questi sfoghi non servono. Lo spogliatoio ha mandato dei segnali”

"La prestazione ieri è stata oltremodo negativa. Chiaramente mancano dei giocatori importanti, e c'è della sfortuna, ma è anche vero che queste cose sono andate a favore della Fiorentina quando vinceva 8 gare di fila. Adesso ci sono dei giocatori appetibili sul mercato come De Gea, Kean e Dodò. E bisogna fare i conti con le loro ambizioni. Purtroppo la Fiorentina, aldilà dei buoni propositi del presidente, non può contrastare i giocatori. Se arriva una società che paga la clausola per Kean può proporgli un certo contratto. Per esempio la Juventus avrebbe bisogno di un giocatore come Dodò. Ieri mi ha impressionato l'atteggiamento della squadra a Venezia. Adli batte un falo laterale, alla fine della partita, in modo rassegnato. Bisogna risalire dalle sconfitte, e la Fiorentina ieri non si è espressa ai suoi livelli. Le cose è meglio che venissero dette nello spogliatoio."