Cinquini: “Piccoli? Ecco cosa avrei fatto. Obiettivo Europa League”

"La Fiorentina ha lavorato bene. Pioli è una sentenza sul lato umano e calcistico, la sostituzione di Palladino è stata perfetta. Il suo arrivo ha aiutato la dirigenza a lavorare bene. L'obiettivo deve essere l'Europa League. Aver tenuto i big la dice lunga sulle ambizioni della società, adesso devono completare questa opera. Ci sono 3-4 giocatori che potrebbero portare dei problemi in spogliatoio, coloro che sono fuori dal progetto. Un giocatore come Kean non si può permettere certi errori come in Conference, Pioli ci lavorerà sicuramente."