Oreste Cinquini ha parlato al Pentasport di Radio Bruno. Le sue parole:
news viola
Cinquini: “Piccoli? Ecco cosa avrei fatto. Obiettivo Europa League”
"La Fiorentina ha lavorato bene. Pioli è una sentenza sul lato umano e calcistico, la sostituzione di Palladino è stata perfetta. Il suo arrivo ha aiutato la dirigenza a lavorare bene. L'obiettivo deve essere l'Europa League. Aver tenuto i big la dice lunga sulle ambizioni della società, adesso devono completare questa opera. Ci sono 3-4 giocatori che potrebbero portare dei problemi in spogliatoio, coloro che sono fuori dal progetto. Un giocatore come Kean non si può permettere certi errori come in Conference, Pioli ci lavorerà sicuramente."
Su Piccoli: "Rischia di giocare poco per caratteristiche fisiche e tecniche. È un'alternativa a Kean di livello. L'investimento è importantissimo, e speriamo di andare avanti in coppa. Mi sembra riduttivo che un giocatore pagato così tanto giochi in Conference. Io prima di prenderlo avrei ceduto Beltran, forse avevano paura che qualcuno lo prendesse prima."
© RIPRODUZIONE RISERVATA