Cinquini: “Kean, serve una clausola da 90 milioni. Ecco come lo userà Pioli”

"Il ritorno di Pioli mi sembra che sia un ritorno azzeccato, conosce benissimo la città. La squadra con il riscatt di Gudmundsson, Gosens e Fagioli, ha trattenuto tre big. Kean, Dodò e De Gea sono rimasti, ed è la cosa più importante. Su Kean abbiamo avuto tutti paura che potesse partire. La squadra deve essere ancora rinforzata, ma sarà difficile far uscire qualche giocatore. La clausola di Kean? Quest'anno si è espresso su alti livelli per la prima volta dopo alcune stagioni. Per la Fiorentina è stato determinante, e bisogna sperare che rimanga su questi livelli. Forse qualcuno potrebbe bussare adesso, ma Commisso per adesso sta facendo muro. Credo che chi busserà la porta, la troverà chiusa.